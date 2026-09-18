Salernitana-Giugliano, Di Napoli: "Nessun timore, giocare all'Arechi è emozione" Il tecnico gialloblu: "Voglio una squadra sbarazzina e determinata. Servirà coraggio"

Il successo con il Cosenza ha spazzato via i dubbi. “Stiamo cercando la miglior condizione fisica e mentale". Mister Raffaele Di Napoli carica il suo Giugliano in vista della sfida con la Salernitana e traccia la strada per il bigl match dell’Arechi: “Servirà fare una partita di qualità, di grande dedizione, commettere meno errori possibili. Affronteremo una grande squadra ma lo faremo senza paura, con l’ambizione di dire la nostra. Giocare all’Arechi significa emozione, gioia. Andiamo in uno stadio che fino a qualche anno faceva la serie A. Abbiamo entusiasmo, voglia di fare, coraggio per una sfida molto importante”. Quello con la Salernitana è l’esame di continuità: “Serve equilibrio. Li vedo allenarsi ogni giorno e so il valore e l’impegno che mettono in campo”.

L’anno scorso all’Arechi arrivò il pari al debutto sulla panchina gialloblu: “L’Arechi ti mette pressione però dobbiamo essere bravi nel trasformarla in entusiasmo perché non ti capita di giocare ogni giorno in uno stadio così importante. Servirà una squadra sbarazzina ma determinata contro una big del campionato”. Il tour de force porta anche dubbi di formazione: “De Rosa, Balde, Zammarini stanno facendo un percorso di riavvicinamento. Martedì il capitano ha giocato anche in sofferenza. Stiamo gestendo questo problema. Metteremo in campo l’undici migliore”.