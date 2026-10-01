Turismo a Salerno, Fenailp: "Programmazione per andare oltre i singoli eventi" L'audizione in Commissione al Comune: le proposte di Sansiviero e Saetta

Una strategia turistica che vada oltre i singoli eventi e punti su programmazione, servizi e ricadute economiche per le imprese. È la richiesta avanzata da FeNAILP Turismo e FeNAILP Commercio nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Turismo del Comune di Salerno. Marco Sansiviero, presidente di FeNAILP Turismo, e Gregorio Saetta, presidente cittadino di FeNAILP Commercio, hanno presentato sei proposte operative, accolte con particolare interesse dai componenti della Commissione, che saranno ora formalizzate in un documento da trasmettere all’organismo consiliare.

Tra le priorità indicate c’è l’istituzione di una Consulta permanente sul Turismo, per garantire un confronto continuativo tra Amministrazione, imprese e associazioni di categoria, affiancata da un Osservatorio turistico cittadino che monitori arrivi, presenze, permanenza media, mercati di provenienza e capacità ricettiva. L’obiettivo è disporre di dati aggiornati per orientare le scelte e misurarne gli effetti.

FeNAILP chiede inoltre maggiore trasparenza nell’utilizzo dell’imposta di soggiorno, attraverso un «Bilancio del Turismo» che renda chiari gli introiti, la destinazione delle risorse e i risultati ottenuti. Sul fronte della mobilità, la proposta è mettere in rete aeroporto, stazione ferroviaria, porto, terminal crocieristico, centro cittadino e principali attrattori, facilitando gli spostamenti dei visitatori.

Un altro obiettivo è destagionalizzare i flussi con un calendario di iniziative legate a cultura, enogastronomia, sport, congressi, eventi e mare, capace di attrarre turisti durante tutto l’anno. Infine, FeNAILP propone di rafforzare il ruolo di Salerno come hub turistico provinciale, sfruttando la vicinanza alla Costiera Amalfitana, a Paestum e al Cilento per intercettare visitatori e trasformare i transiti in pernottamenti e consumi in città.

SANSIVIERO: «SALERNO HA UN PATRIMONIO COMPETITIVO DA VALORIZZARE»

«Alta velocità ferroviaria, porto, aeroporto e vicinanza alla Costiera Amalfitana, a Paestum e al Cilento rappresentano un patrimonio competitivo importante La sfida non è più stabilire se Salerno possa essere una destinazione turistica, ma decidere quale modello di sviluppo costruire nei prossimi anni. Servono obiettivi misurabili: aumentare le presenze, allungare la permanenza media e accrescere la ricaduta economica del turismo sul territorio», dichiara Marco Sansiviero.

SAETTA: «PIÙ BENEFICI PER LE ATTIVITÀ LOCALI»

Per Gregorio Saetta, presidente cittadino di FeNAILP Commercio, la crescita turistica deve tradursi in opportunità concrete per l’economia cittadina. «Commercio, ristorazione, servizi e attività produttive devono essere coinvolti nelle politiche turistiche. Il valore di una destinazione si misura anche nella capacità di generare lavoro, sostenere le imprese e distribuire i benefici dei flussi sull’intero tessuto economico».

FeNAILP ha confermato la disponibilità a proseguire il confronto con l’Amministrazione comunale e la Commissione Turismo, auspicando che l’audizione possa rappresentare l’avvio di un percorso stabile di collaborazione.

«L’obiettivo è arrivare a un Piano strategico del Turismo costruito insieme alle imprese, con azioni, tempi, risorse e indicatori per verificare concretamente i risultati», conclude Sansiviero.