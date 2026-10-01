Dopo la trasferta di Crotone, anche Casarano-Salernitana rischia di non avere il calore dei tifosi granata sugli spalti del Capozza. Nell'ultima determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive è arrivato la sospensione del giudizio, preludio al rimando al CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive). Si attende la decisione, prevista per settimana prossima. Possibile che si vada verso un semaforo rosso. Già lo scorso anno arrivò il blocco ai supporters granata. Stante il divieto di trasferta ai tifosi della Salernitana, il club rossoblu aprì la Curva Sud ai tifosi rossazzurri nel match che terminò in parità.
Casarano-Salernitana, trasferta a rischio: il Viminale sospende la decisione
Nuovo possibile stop per i supporters granata
Salerno.