Incidente la sera di Natale: ferite gravi, muore una donna Dopo diversi giorni d'agonia non ce l'ha fatta una delle vittime del sinistro di località Mattine

E' morta dopo dieci giorni di agonia la donna coinvolta in un incidente stradale avvenuto presso l'incrocio di località "Mattine" ad Agropoli la sera di Natale. Lo schianto era avvenuto tra due auto: una Fiat Panda, con a bordo due persone (tra cui la vittima) e un'Alfa con tre giovani. La donna era ricoverata all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Fatali le complicazioni di questi ultimi giorni, che purtroppo non hanno lasciato scampo alla vittima. Non destano invece preoccupazioni le condizioni degli altri 4 feriti.

Non è la prima volta che l'incrocio di località "Mattine", snodo cruciale per il traffico di Agropoli e delle zone circostanti, è teatro di incidenti del genere. Già in altre occasioni, infatti, si erano registrati disagi alla circolazione e feriti. Negli ultimi tempi l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola aveva preso l'impegno per la realizzazione di una rotatoria, con l'obiettivo di rendere più sicura l'arteria in questione.

Redazione Salerno