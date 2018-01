Muore in casa: lo trova il figlio Domani i funerali

Lo ha trovato il figlio, era morto in casa da almeno due giorni. Nessuno si era accorto di nulla. Il figlio non avendo notizie del padre da parecchie ore ha bussato alla porta e, non ricevendo risposta, ha dato l'allarme. Così è stato trovato il corpo di C. F., 55 anni.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri. La casa è stata ispezionata attentamente, i militari hanno escluso una rapina o altri episodi di violenza. Il cadavere dell'ex muratore è stato portato all'obitorio dell’ospedale di Eboli.

Dall'esame esterno eseguito dal medico legale è stato confermato il decesso per cause naturali. La salma è poi stata liberata e restituita alla famiglia per i funerali, che si terranno domani mattina. A stroncare il 55enne un malore che potrebbe non avergli dato scampo durante il sonno.

S.B.