Trovato in auto con la droga: arrestato 19enne La polizia l'aveva fermato per un controllo

E' stato fermato dalla polizia del commissariato di Battipaglia per un controllo. Un 19enne incensurato è stato beccato ieri in via Brodolini, a Battipaglia, a bordo di una Smart nera con 135 euro in contanti e 64,9 grammi di hashish.

Successivamente la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del giovane, dove, in camera da letto, sono stati trovati e sequestrati altri 473,4 grammi di hashish e 64,9 grammi di marijuana, mille euro in contanti, un bilancino digitale perfettamente funzionante, buste in cellophane da utilizzare per il confezionamento, un coltello a serramanico con la lama sporca di droga. Il giovane è stato portato in carcere a Fuorni.

S.B.