Paura in strada: due donne punte con un ago da una sconosciuta

A Nocera Inferiore due donne sono state punte con un ago da una sconosciuta mentre erano a passeggio. Torna la paura a meno di un anno di distanza nella città dell'Agro. Tutto è successo ieri sera intorno alle 21. Una persona non identificata avrebbe punto, forse con un ago, una donna in gravidanza e una 13enne incontrate casualmente in giro per la cittadina. Le due malcapitate spaventate si sono così recate immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”.

Qui sono state prese in cura dai sanitari, medicate e sottoposte agli esami necessari ad escludere possibili infezioni. I carabinieri hanno avviato le indagini. Avrebbero già fermato una donna, ritenuta responsabile dell'accaduto. Non è la prima volta che a Nocera si verificano episodi simili. Nel luglio scorso due ragazze fecero ricorso alle cure del pronto soccorso per lo stesso motivo, erano state punte per strada da una sconosciuta, improvvisamente, senza alcun motivo.

La stessa cosa accadde a un'anziana che si trovava al mercato a fare spese. Colpevole sempre una donna armata di un oggetto appuntito, non identificato, che nascondeva sotto agli indumenti, con il quale colpiva le sue “vittime” . In quel caso venne individuata una donna che in passato si sarebbe resa protagonista anche del danneggiamento delle ruote di alcune auto.

S.B.