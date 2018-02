Ufficiale giudiziario del tribunale arrestato E' stato scoperto mentre chiedeva denaro per effettuare un atto

Un funzionario del tribunale di Vallo della Lucania è stato scoperto a farsi dare del denaro, cinqua euro, per effettuare un atto. Mazzette, dunque, per risolvere una pratica più velocemente.

I carabinieri della Compagnia locale, questa mattina hanno arrestato in flagranza di reato l'ufficiale Giudiziario, in servizio presso il Palazzo di giustizia cilentano.

Secondo gli inquirenti, il funzionario, un 66enne, sarebbe stato sorpreso dai militari proprio nel momento in cui avrebbe costretto un privato cittadino a dargli dei soldi per effettuare un atto del proprio ufficio, un’esecuzione di pignoramento. L'uomo già in passato era finito nel mirino dei militari per fatti analoghi.

L'inchiesta nei suoi confronti è stata avviata nel dicembre dello scorso anno, dopo denunce nelle quali si faceva riferimento a procedure irregolari utilizzate dall'uomo al lavoro. I carabinieri hanno così acquisito atti, effettuato perquisizioni e ascoltato diversi testimoni. Tra questi anche degli avvocati. Il 66enne era ancora sotto controllo.

Beccato sul fatto è stato così arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.

S.B.