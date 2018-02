Truffata da 2 donne on line per la vendita di una playstation Vittima una ventenne di Battipaglia che ha raccontato tutto alla polizia

Una ventenne di Battipaglia sarebbe stata truffata da due donne per la vendita di una playstation acquistata online. La ragazza ha denunciato il fatto alla polizia. Ritenuta responsabile del reato di truffa una 18enne, residente in provincia di Roma, che avrebbe portato a termine il tutto con l'aiuto di una cittadina di nazionalità russa, a carico della quale figurano numerosissime segnalazioni all'autorità giudiziaria per fatti analoghi.

La vittima del raggiro, nel consultare un sito internet, aveva notato un annuncio relativo alla vendita di una playstation al prezzo di 200 euro. Interessata all’acquisto, la giovane ha dunque contattato la venditrice, con la quale ha concordato le modalità di pagamento da eseguire con versamento su postepay.

Effettuato il pagamento, la ventenne ha tentato inutilmente di contattare il sedicente venditore, visto che la merce non gli era stata recapitata.

Dai primi accertamenti, gli agenti della Polizia sono riusciti a risalire al titolare dell'utenza telefonica utilizzata dall'inserzionista per la trattativa di vendita, dopodiché hanno identificato anche la titolare della carta postepay su cui era stata accreditata la somma. Entrambe le persone identificate sono state denunciate per il reato di truffa in concorso.

S.B.