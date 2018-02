Fa una ricarica Postepay ma consegna meno soldi all'edicolante Denunciato per truffa un 35enne di Battipaglia

Effettua una ricarica Postepay in edicola e consegna meno soldi. E' stato denunciato per truffa M. S., 35enne di Battipaglia. Tutto è nato in seguito alla denuncia della titolare dell'attività commerciale affiliata al circuito Sisal che si trova ad Eboli.

La donna ha raccontato che il 26 gennaio scorso aveva effettuato una ricarica Postepay ad un cliente per l’importo di 350 euro. Quest’ultimo però al momento di pagare, le aveva consegnava solo 170 euro, dicendo di non avere l’intera somma, cercando di convincere la donna a soprassedere per non più di un’ora, tempo entro il quale avrebbe portato i restanti 180 euro più 2 di ricarica.

Ad avallare il suo stato di necessità, il cliente aveva poi mostrato le foto di un bimbo che diceva essere suo figlio, malato e ricoverato presso l’ospedale di Bologna. Il cliente, però, dopo essersi allontanato, non era più ritornato a saldare il conto.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti presso la società Sisal hanno consentito di accertare il numero della carta Postepay e di risalire al suo titolare, che è risultato essere un noto pregiudicato residente a San Giuseppe Vesuviano. Dal controllo in banca dati, infatti, sono emersi numerosi precedenti di polizia con recidive specifiche a suo carico. Estrapolata la foto del truffatore dagli archivi di Polizia, i poliziotti l'hanno mostrata alla donna che ha riconosciuto la persona che si era resa responsabile della truffa.

S.B.