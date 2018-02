Ruba benzina dal deposito delle Ferrovie: arrestato Il 44enne aveva travasato 207 litri di carburante

Lo hanno scoperto a rubare del carburante da un deposito delle Ferrovie dello Stato. Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato questa mattina in flagranza di reato il 44enne P.S., responsabile di furto aggravato. L'uomo era all’interno del deposito a Nocera Inferiore, in Via B. Grimaldi.

Dopo una segnalazione telefonica, i poliziotti sono intervenuti ed hanno trovato il 44enne intento a travasare una grossa quantità di diesel, da una cisterna, in alcune taniche in plastica. P.S., già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati, dopo aver divelto il cancello di ingresso di un piccolo gabbiotto, alterando il sistema elettrico di erogazione, aveva già 'trasferito' circa 207 litri di carburante, deponendoli all’interno di 9 taniche di plastica stipate nell’abitacolo della propria vettura, parcheggiata nelle vicinanze. All’interno del veicolo sono state rinvenute altre sette taniche pronte per essere riempite.

S.B.