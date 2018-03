Tragedia in strada: uomo trovato morto da un passante Il corpo era alla fine di una lunga scalinata

Dramma ad Agropoli, dove un uomo di 45 anni, Makhang Singh, conosciuto come Gigi, è stato trovato morto. L'extracomunitario, originario dell’Asia, è stato rinvenuto a terra senza vita in via Diaz. A fare la tragica scoperta un passante nei pressi di un ristorante, proprio al termine di una lunga scalinata. Forse un malore all'origine del decesso che potrebbe essere sopraggiunto per un infarto.

Il residente ha provato a chiamare l'uomo, poi, appena si è reso conto che il malcapitato non era cosciente, ha fatto scattare l’allarme, allertando il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari della croce azzurra di Agropoli che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso.

S.B.