Scoperta a rubare l'energia elettrica: denunciata La donna si trovava agli arresti domiciliari per droga

Scoperta a rubare l'energia elettrica e denunciata. Ad accertare il reato la polizia di Nocera Inferiore che ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico di M.V., una 44enne di Scafati. Gli agenti, alla ricerca di armi, hanno appurato che l’appartamento dove si trovava in regime di detenzione domiciliare per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, la figlia della 44enne, F.T., non era servito da energia elettrica per la mancanza del relativo misuratore.

Così, richiesto l’intervento del personale specializzato della società erogatrice, è stato possibile accertare che F.T. aveva, mediante il collegamento abusivo con un cavo elettrico volante, prelevato l’energia elettrica direttamente da una cassetta di derivazione installata nel cortile. Per questo illecito la donna è stata denunciata per il reato di furto di energia elettrica.

S.B.