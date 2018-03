Due minorenni trovati dalla polizia con la droga Sono stati segnalati e la sostanza stupefacente sequestrata

Ancora controlli antidroga della polizia. A Nocera Inferiore nella centralissima zona del corso Vittorio Emanuele gli agenti del commissariato hanno controllato due minorenni che sono stati successivamente trovati in possesso di hashish, detenuto per uso personale, per un peso complessivo di 3,2 grammi.

La droga è stata sequestrata e i due giovani segnalati in qualità di assuntori al locale ufficio territoriale e riaffidati ai legittimi genitori.

Inoltre, nel pomeriggio, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato hanno effettuato tre perquisizioni domiciliari nella zona dei prefabbricati del “vescovado”. Nel corso dell’operazione, nei pressi di un lotto prefabbricato, nascosti all’interno di una cassetta della Telecom, sono stati rinvenuti e sequestrati 0,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione con evidenti tracce della stessa sostanza stupefacente utilizzata per ricavare dosi da destinare allo spaccio.