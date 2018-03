Ladri in azione: messi in fuga dai carabinieri Trovata un'auto rubata e attrezzature varie

Furti sventati dai carabinieri a Battipaglia. I militari durante uno specifico servizio disposto dal comandante, il Maggiore Erich Fasolino, sono riusciti a fermare diversi tentativi di furti in abitazione o, comunque, nelle pertinenze di abitazioni private, riuscendo a recuperare materiale e mezzi rubati negli ultimi giorni ed utilizzati anche per compiere i colpi.

Durante la notte i carabinieri, in località Frosano di Olevano sul Tusciano, hanno notato due individui muoversi fra la fitta vegetazione.

Questi, alla vista dell’auto di servizio, sono fuggiti via a piedi, facendo perdere le loro tracce. Ripercorrendo la strada dalla quale sopravvenivano, i militari hanno trovato, nascosta fra alcuni alberi d’ulivo, una Opel Corsa, risultata rubata a Matinella lo scorso 5 marzo. All’interno dell’auto, i carabinieri hanno recuperato attrezzatura varia, fra cui due decespugliatori, una saldatrice, un trapano ed un aspirapolvere industriale. Sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari.

S.B.