Finge un incidente stradale: denunciato per truffa Vittima una donna di Battipaglia

Finge un incidente stradale e cerca di imbrogliare una signora. Un 48enne è stato denunciato dalla polizia per tentata truffa. I fatti risalgono all'agosto scorso. Mentre transitava in via Belvedere, a Battipaglia, al volante della sua automobile, la vittima aveva notato la vettura che la precedeva, fermarsi poco dopo sul lato destro della carreggiata.

La donna, subito dopo averla sorpassata, aveva raccontato di aver avvertito un rumore strano provenire dal lato destro della sua macchina. Immediatamente, il conducente del veicolo parcheggiato a bordo strada, avrebbe cominciato a lampeggiare, invitandola a fermarsi. Lei aveva tirarto dritto ma, una volta a casa, sarebbe stata avvicinata da un uomo che con modi decisi ed arroganti l'avrebbe accusata di aver urtato il suo veicolo provocando danni alla carrozzeria.

Dopo aver verificato che non erano presenti danni di alcun genere su entrambe le macchine, la donna avrebbe riferito la circostanza all’uomo, invitandolo ad andare via. A questo punto, l'interlocutore avrebbe iniziato ad inveire contro la malcapitata, chiedendole una somma di denaro come risarcimento. Poiché la situazione stava degenerando, la poverina aveva reagito, sostenendo che avrebbe chiamato le forze dell’ordine e suo marito.

Ecco perchè l’uomo, senza aggiungere altro, sarebbe risalito a bordo della sua autovettura, allontanandosi a forte velocità in direzione di Salerno. Dopo una serie di indagini, grazie anche alle informazioni rilevate dalla banca dati del Ministero dell’interno, è stato possibile individuare l’autore del tentativo di truffa, identificato dai poliziotti per M.M. 48enne nato a Napoli e residente a Bologna. L'uomo risulta già segnalato numerose volte all’Autorità Giudiziaria per fatti analoghi consumati su tutto il territorio nazionale.

S.B.