Scomparso da alcune ore lo ritrovano morto A dare l'allarme la moglie

Era scomparso da alcune ore e lo hanno ritrovato morto. Si tratta di un anziano di Nocera Inferiore che questa mattina si era allontanato da casa senza più dare sue notizie. La moglie preoccupata non vedendolo rientrare aveva dato l'allarme.

Pare che a stroncarlo sia stato un malore. L'uomo è stato ritrovato dai carabinieri in via Rullo, molto probabilmente si trovava lì per una passeggiata. La sua auto era parcheggiata a bordo strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Inutile ogni tentativo di soccorrere l'anziano. La salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

S.B.