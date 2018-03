In fiamme il tetto di una casa: sgomberate le abitazioni Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area

Paura a Battipaglia. Un incendio si è sviluppato sul tetto di un palazzo in via Pastore. Tanti i curiosi e i residenti che si sono radunati nei pressi dell'abitazione. Una densa coltre di fumo si è diffusa nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per fermare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Da alcune indiscrezioni circolate pare che si stessero effettuando dei lavori all'ultimo piano dello stabile. Le forze dell’ordine hanno fatto sgomberare diverse abitazioni. La situazione fortunatamente è tornata ora alla normalità.

S.B.