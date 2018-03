Hashish nel portafogli e a casa, giovane in manette Nascondeva un panetto di droga: beccato dalla polizia

Un 30enne di Battipaglia è stato arrestato dai poliziotti del commissariato. Gli agenti, diretti dal vice questore Immacolata Acconcia, hanno bloccato il giovane in Piazza della Repubblica. Nel portafogli aveva 9 tranci di hashish per un peso complessivo di 3,7 grammi.

La successiva perquisizione in un locale all'interno di un fabbricato in disuso - che l'indagato utilizzava da circa un mese - ha portato al ritrovamento di un panetto di hashish di poco più di 95 grammi, insieme ad un taglierino e tre lamette utilizzate per tagliare la droga e rivenderla.Il giovane è stato arrestato e condotto ai domiciliari presso l'abitazione della madre. Subito dopo il rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma in commissariato.

GbL