Blitz alla movida: multati locali e controllati giovani Controlli antidroga della polizia, 19enne segnalato

Controlli alla movida a Nocera Inferiore. Il questore di Salerno, Pasquale Errico, in seguito all'episodio accaduto nelle prime ore di domenica 11 marzo, che ha visto coinvolti alcuni giovani in una rissa davanti ad un locale a Nocera Inferiore, in Piazza del Corso, ha disposto nelle ore serali di venerdì e sabato scorsi, specifici servizi di controllo del territorio.

Durante le operazioni sono stati impegnati 15 poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore che hanno effettuato controlli amministrativi ai locali del centro cittadino; in particolare sono stati controllati 5 esercizi pubblici e sono state riscontrate 3 violazioni amministrative, relative, rispettivamente, all'abusiva occupazione del suolo pubblico; all'inosservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S.; all'ordinanza emessa dal Sindaco di Nocera Inferiore per il controllo delle emissioni acustiche negli esercizi pubblici.

Nell'ambito della stessa operazione, inoltre, sono state notificate tre sanzioni amministrative ad altrettanti esercizi pubblici per l'inosservanza delle norme previste dal T.U.L.P.S., contestate a seguito di controlli effettuati nel corso della settimana.

Sotto il profilo della attività di prevenzione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope sono state controllate 47 persone e contestata l'illecita detenzione di 0,9 grammi di hashish per uso personale; per questo un giovane di 19 anni sarà segnalato alla prefettura.

Sono in corso ulteriori accertamenti per le opportune verifiche sui rapporti di lavoro tra i gestori dei locali ed i loro collaboratori identificati all'atto dei controlli amministrativi. Sotto il profilo investigativo, infine, proseguono le indagini degli uomini del commissariato in merito alla rissa verificatasi l’11 marzo, e sono in corso approfondimenti con la verifica delle immagini degli impianti di videosorveglianza.

S.B.