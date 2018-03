Beccato con 30 grammi di marijuana: arrestato Il giovane è ai domiciliari

E' stato scoperto con la droga addosso. La Guardia di Finanza ha colto in flagranza un giovane di nazionalità italiana in possesso di denaro contante in banconote di piccolo taglio e 30 grammi di marijuana, pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio dell’Agro.

Il responsabile è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari.

S.B.