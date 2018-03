Tromba d'aria distrugge le serre nella Piana Ingenti i danni per i proprietari terrieri

Non c'è tregua per il maltempo che si è abbattuto sul salernitano. Una tromba d'aria ha distrutto diverse serre nella Piana del Sele, in località Fasanara a Battipaglia e Santa Lucia, a Eboli.

Ingenti i danni alle strutture agricole. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

