Evade i domiciliari: in carcere 56enne L'uomo aveva lasciato la sua abitazione

Scoperto ad evadere gli arresti domiciliari, viene portato in carcere. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione al provvedimento del magistrato di sorveglianza presso il Tribunale, di sospensione della detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della detenzione in carcere, a carico di D.P.A., cinquantaseienne del posto.

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati di tipo predatorio e per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Si trovava agli arresti domiciliari per precedenti violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, disposta dal questore di Salerno, della sorveglianza speciale con obbligo di dimora. In seguito ad un controllo effettuato dagli agenti del locale commissariato non è stato rintracciato in casa propria. Accertata dunque la violazione e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il 56enne è stato portato nel carcere di Fuorni.

S.B.