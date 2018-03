Rissa tra giovanissimi: identificata la baby gang Denunciati i ragazzi protagonisti delle violenze

Sono stati identificati dalle forze dell'ordine e denunciati i ragazzi che hanno partecipato alla rissa avvenuta all'alba dell'undici marzo scorso a Nocera Inferiore, in Piazza del Corso. I giovanissimi sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona. Così gli inquirenti sono riusciti a risalire alla loro identità. Un litigio tra ragazzini che poi è degenerato con schiaffi e pugni.

Il lavoro investigativo della polizia di Stato, agli ordini del vice questore Luigi Amato, è così arrivato ad una svolta con le prime identificazioni. Il reato per il quale si procede è quello di rissa, ma anche di detenzione in luogo pubblico di un coltello, arma bianca che si sospetta sia stata utilizzata.

Tutto è successo nel centro della movida nocerina, tra i locali molto frequentati dai giovani provenienti da tutto l’Agro nocerino sarnese e dal resto del circondario. L’episodio risalirebbe a poco prima della mezzanotte. Un'incomprensione, un banale litigio, per arrivare poi all'aggressione incontrollata. Paura per le altre persone che si trovavano all’esterno dei locali.

All'arrivo delle forze dell'ordine però i protagonisti della violenza erano già scappati via. Un caso che purtroppo non è isolato. Un analogo episodio di microcriminalità si sarebbe verificato a distanza di soli sette giorni, protagonista un altro gruppo di ragazzi minorenni che avrebbe importunato dei propri coetanei, per arrivare infine ad un'altra aggressione a mani nude. Tutto sarebbe successo sempre di sera e nei pressi della piazza centrale del comune dell'agro. Un fenomeno, quello delle baby gang, ormai sempre più incontrollato. Proprio nelle ultime ore a San Giorgio a Cremano sono stati fermati dalle forze dell'ordine 19 minorenni, armati di coltelli, tirapugni, spranghe. Erano pronti ad un raid armato.

S.B.