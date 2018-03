Al Radiomobile di Battipaglia arriva il sottotenente Maddalena Il 50enne in servizio al Nucleo della compagnia

Da domani mattina il sottotenente Graziano Maddalena sarà alle dipendenze della Compagnia di Battipaglia in qualità di comandante del Nucleo pperativo e radiomobile. 50 anni, originario di Paola, in provincia di Cosenza, un lungo periodo trascorso al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno come maresciallo, il sottotenente Maddalena, conclusa la formazione presso la scuola ufficiali Carabinieri di Roma, collaborerà con il maggiore Erich Fasolino, comandante della Compagnia di Battipaglia dal 7 ottobre 2015.

