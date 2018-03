Blitz antidroga: così spacciavano cocaina e eroina Una donna nascondeva la sostanza stupefacente nelle parti intime

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Blitz antidroga della Polizia di Stato del commissariato di Nocera inferiore che ha notificato gli avvisi di garanzia a 12 persone, in seguito ad una articolata attività di indagine. L’inchiesta, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Roberto Lenza della Procura del comune dell'agro, ha permesso di ricostruire dopo mesi di appostamenti, pedinamenti, intercettazioni telefoniche e sequestri un vasto giro di spaccio di cocaina ed eroina che riforniva il mercato di Nocera e Pagani.

Una vera e propria rete di persone, tutti noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici ed alcuni dei quali legati a “Clan” dell’agro nocerino-sarnese, che riuscivano a rifornire capillarmente, non solo la zona di Nocera Inferiore, ma anche quella di Pagani, spingendosi in alcune occasioni fin nel napoletano e nel casertano. Gli indagati, che operavano per quanto riguarda l’area di Nocera Inferiore soprattutto nella zona del “Vescovado” e di via Napoli, si servivano di cellulari intestati a ignari cittadini stranieri per sottrarsi alle investigazioni e si accordavano con gli assuntori per consegne a domicilio in luoghi concordati preventivamente che tuttavia erano monitorati dalla Polizia attraverso riprese video.

Numerosi i sequestri di sostanze stupefacenti operati nel corso delle indagini, sia a carico degli acquirenti, sia a carico di alcuni indagati, durante i trasporti dai luoghi di acquisto all’ingrosso alla piazza di spaccio. In una occasione, una delle persone indagate, una donna, aveva nascosto all’interno delle parti intime un ovulo risultato poi all’atto del sequestro pieno di eroina. In totale, le investigazioni degli uomini del commissariato di Nocera Inferiore hanno documentato ben 34 episodi di acquisto detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cocaina ed eroina.

S.B.