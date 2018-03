Incidente tra tre auto: feriti gravemente dei ragazzi Lo schianto frontale, un'auto si è ribaltata dopo l'impatto

Grave incidente stradale nella notte tra via Moio e via Belvedere, nei pressi di Agropoli. Sono rimaste coinvolte nello schianto tre auto: una Volvo, una Fiat Panda, e una Lancia. Due delle vetture si sono scontrate per cause ancora da accertare, pare frontalmente, la terza si è ribaltata in seguito all'impatto.

Lo scontro è stato molto violento. Ferite le persone a bordo, si tratta di sette giovani tutti residenti tra Agropoli e Capaccio Paestum, tra loro ragazze e ragazzi. A dare l'allarme dei passanti che si sono trovati davanti le vetture accartocciate. Hanno così allertato i sanitari del 118 e i carabinieri.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Difficili le operazioni di soccorso. Un ragazzo è stato estratto a fatica dalle lamiere contorte dell'abitacolo. Fortunatamente tutti i feriti sono stati tratti in salvo prima che una delle macchine prendesse fuoco.

I giovani sono stati portati negli ospedali di Eboli e di Vallo della Lucania. Prognosi riservata per tre di loro. Intanto sono scattate le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

S.B.