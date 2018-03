Non si fermano all'alt della polizia: scatta l'inseguimento I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Denunciati due uomini con precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi, durante una serie di controlli sul territorio da parte della polizia tra Scafati, Pagani e Nocera Inferiore, con l’ausilio di unità cinofile antidroga, la polizia ha tentato di fermare un'auto.

Durante un posto di controllo a Nocera Inferiore una lancia modello “Y10”, di colore grigio, con a bordo due uomini non si è però fermata all’alt imposto dagli agenti cercando di dileguarsi per le vie del centro ad alta velocità, compiendo manovre pericolose. Gli agenti della volante del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza si sono immediatamente messi all’inseguimento dei sospetti che sono stati bloccati dopo alcuni minuti. Durante il controllo i due sono risultati poi essere già noti alle forze dell'ordine per reati concernenti gli stupefacenti, residenti a Pagani. Viaggiavano inoltre a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa da oltre un anno. Dati i precedenti e il comportamento tenuto dai due, i poliziotti hanno poi proceduto a due perquisizioni domiciliari nelle rispettive abitazioni che hanno dato esito negativo per quanto riguarda il ritrovamento di sostanze stupefacenti. Tuttavia in casa di uno dei due è stato accertato un allacciamento abusivo di corrente elettrica operato “bypassando” il contatore.

È stata fatta intervenire pertanto una squadra dell’Enel che, dopo aver rilevato l’esistenza dell’allacciamento in frode, ha provveduto a staccare il bypass e a ripristinare il corretto flusso energetico attraverso il contatore. Per questo fatto l'uomo è stato denunciato alla autorità giudiziaria per furto di energia elettrica. Entrambi, con numerosi precedenti e già destinatari di misure di prevenzione, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermati all’alt intimatogli ed aver tentato la fuga. Nei loro confronti il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha avanzato al Questore di Salerno la proposta per la misura del divieto di ritorno nel Comune di Nocera. L’auto senza copertura assicurativa è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Sono state poi effettuate dalla polizia anche mirate perquisizioni a Scafati e Pagani alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Nell’abitazione del 31enne P.C., già noto alle forze dell'ordine per reati connessi alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati alcuni quantitativi di droga risultata poi essere, al termine degli accertamenti al narcotest, 3,6 grammi di marijuana e 8,8 grammi di hashish, più un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Durante la perquisizione il 31enne ha cercato di liberarsi della droga lanciandola dal balcone, ma è stato bloccato dagli agenti del commissariato. Il giovane è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Segnalato inoltre un giovane come assuntore.

Nell’abitazione del 25enne L.P., sono stati trovati 1,3 grammi di sostanza stupefacente risultata poi essere al termine degli accertamenti al narcotest marijuana. Il giovane, che deteneva anche delle “cartine” e degli strumenti per la tritatura dell’”erba”, è stato segnalato al locale Ufficio Territoriale del Governo.

Nel corso dell’operazione di prevenzione antidroga della polizia sono state inoltre controllate 14 persone e 7 autoe sono stati elevati 3 verbali al Codice della Strada per varie infrazioni.

S.B.