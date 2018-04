La gang degli pneumatici bucati: caccia a teppisti della notte Situazione esasperante per decine di automobilisti finiti nel mirino dei vandali

Una serie di raid che sta esasperando cittadini, che lasciano l'auto in sosta per fare spesa o anche solo per qualche minuto insieme con gli amici e si ritrovano con gli pneumatici bucati. Un'escalation di danneggiamenti che ha visto protagonisti, loro malgrado, diversi proprietari di utomobili. L'ultimo raid, in ordine di tempo, quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato prima delle festività pasquali. E i teppisti non agiscono in periferia o in qualche posto sperduto aiutati, magari, dall'oscurità. Le gang mettono a segno i loro colpi in pieno centro a Battipaglia.

La rivolta dei residenti è partita su facebook, e sono scattate le segnalazioni anche alla polizia municipale e alle forze dell'ordine. I social sono pieni di testimonianze esasperati di automobilisti messi nel mirino dai vandali: c'è chi lamenta, ad esempio, come nel mirino sia finita la vettura della madre non una ma ben due volte. Oltre al disagio, è evidente che si tratta anche di un impegno economico non indifferente, se si considera che i teppisti spesso bucano più di uno pneumatico alla volta nel corso del raid e, spesso, nel mirino finoscono anche le stesse automobili. Una situazione insostenibile, dunque, che ha fatto scattare l'allarme e che ha visto i residenti battipagliesi chiedere maggiori controlli contro i vandali che agiscono indisturbati.

Di sicuro, non aiuta il fatto che l'impianto di videosorveglianza municipale non sia funzionante o comunque non è operativo a dovere. Anche per questo, oltre alla richiesta di maggiori controlli su tutto il territorio cittadino, arriva anche l'invito a mettere in funzione gli "occhi elettronici" per individuare la gang che sta agendo ormai indisturbata da giorni senza che si riesca ad individuare gli autori dei vari raid messi a segno contro le automobili in sosta.

Giovanbattista Lanzilli