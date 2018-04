Rapinatori in fuga li insegue il proprietario di casa Arrestati due magrebini dopo una folle corsa in auto

Sono acccusati di rapina impropria in una casa a Nocera Inferiore. E' questa l'ipotesi di reato con la quale la polizia ed i carabinieri del locale reparto territoriale, hanno arrestato due cittadini di origine magrebina: O. J. di 33 anni e S. B. 47enne, senza fissa dimora, con numerosi precedenti per furto in abitazione. Sono stati colti in flagranza di reato, dovranno rispondere anche di ricettazione di un' auto risultata rubata. Si trovano ora nel carcere di Fuorni.

I due sono giunti nella notte nei pressi di una abitazione di Via Villanova a Nocera Inferiore e, dopo aver forzato il cancello ed essersi introdotti nel giardino, si sono impadroniti delle chiavi dell’auto parcheggiata ed hanno caricato nel veicolo anche una bicicletta sottratta dallo stesso cortile.

Il proprietario, avendo sentito dei rumori, è immediatamente uscito all'esterno, mentre la moglie chiamava al telefono la polizia. Arrivato in giardino, l’uomo ha trovato i due stranieri che si stavano allontanando, utilizzando sia l’auto con la quale erano giunti sul posto, sia quella appena rubata.

A questo punto il malcapitato, a bordo di una terza vettura, è andato all’inseguimento delle due auto, segnalando, contemporaneamente, i loro movimenti, salla Centrale operativa del Commissariato. In via S. Anna, dopo circa 500 metri, l’auto 'prelevata' dal cortile si è bloccata e i due malviventi si sono dovuti fermare. Il proprietario, allora, è sceso dalla sua macchina, ma è stato affrontato da uno dei due stranieri, che lo ha colpito con un calcio. Ha riportato ferite guaribili in sette giorni.

Intanto, mentre i rapinatori cercavano nuovamente di fuggire, sono sopraggiunte una volante della Polizia e una gazzella dei Carabinieri. Gli extracomunitarihanno tentato di dileguarsi a piedi, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati.

Dopo averli immobilizzati e condotti in commissariato, gli agenti hanno appurato che anche l’autovettura utilizzata per arrivare sul luogo del reato era provento di un furto messo a segno pochi giorni prima a Boscotrecase.

Uno dei due uomini, J. O., inoltre, risponderà anche del possesso illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, essendo stato trovato in possesso di tre involucri contenenti, in particolare, 5 grammi di hashish, 3,5 di metamfetamine e 1,9 di semi di canapa indiana.

