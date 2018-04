Ruba circa 5mila euro dal distributore di benzina E' caccia al ladro ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione

Con un cappello in testa e il giubbino a coprirgli parzialmente il viso, così un uomo ha messo a segno un furto da quasi 5mila euro. Ha aperto la colonnina del self service del distributore di carburante portando via il denaro.

E’ successo nell'impianto Eni a Polla, lungo la Strada Statale 19, in località Tempio. Molto probabilmente il malvivente, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, era in possesso di una chiave codificata per aprire la colonnina nella quale si depositano i soldi dei clienti che si riforniscono di benzina, utilizzando il servizio fai da te.

Così avrebbe agito indisturbato, aprendo con facilità l’apparecchiatura e portando via tutto il bottino. I proprietari del distributore hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando per risalire all'identità dell'uomo.

S.B.