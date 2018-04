Ex funzionario dovrà rimborsare 85mila euro al Comune La corte dei Conti respinge il suo appello

Ha cagionato un danno al comune. Per questo motivo un ex funzionario dell'Ente sarnese dovrà rimborsare 85mila euro. La Corte dei Conti di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Ingegnere A. M. che pertanto dovrà restituire al Comune di Sarno la somma, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio liquidate in 4.031,30 euro. L'ex funzionario avrebbe commesso irregolarità nella gestione di somme liquidate ai dipendenti del Comune a titolo di incentivo.

E' accusato di indebita erogazione di incentivi per progetti di varia natura e per il condono edilizio. La segnalazione era stata effettuata dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per fatti relativi al 2009 ed al 2010.

La Giunta Canfora recentemente, ha approvato, su proposta dall’Assessore al Contenzioso ed al Personale Eutilia Viscardi, un Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche, per evitare problematiche simili a quelle punite dalla Corte dei Conti. Su disposizione dello stesso Assessore, l’Avvocatura comunale, dovrà avviare il recupero delle somme indicate.

S.B.