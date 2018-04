Si incastra nella motozappa e muore Sul posto intervengono i vigili del fuoco

Si è incastrato con il braccio nella motozappa, è caduto ed è morto. A perdere la vita nel pomeriggio il 76enne V. G.. L'uomo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

E' accaduto in via Varsavia a Battipaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Eboli che hanno cercato di liberare l'anziano dal mezzo agricolo. Soccorso dai sanitari della Croce Bianca è stato condotto in ospedale ad Eboli ma purtroppo il 76enne non ce l'ha fatta. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Battipaglia per i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire la dinamica di questo tragico incidente.

Sara Botte