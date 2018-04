Aspettano il pullman per Praga: travolti e uccisi dal furgone Una scena straziante: a perdere la vita due persone

Dramma questa mattina all'alba sull'Aurelia, dove due persone sono morte, un'altra è in fin di vita, e tre sono gravi,dopo essere state travolte da un furgone che ha investito un gruppo di anziani che era in attesa di un pullman per Praga. A perdere la vita sul colpo una donna di 74 anni, Enrica Barani, originaria di Massa Carrara, ma residente nell'Empolese, e un uomo di 81 anni, Carmine Rifugio, originario di Sarno, ma residente a Massa. L'81enne è stato portato nell'ospedale cittadino dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate in seguito al violentissimo impatto.

La tragedia si è consumata in pochi minuti, nella frazione di Romagnano, poco prima delle 5.30 del mattino. Era ancora buio, il gruppo stava attraversando la strada, dopo mezz'ora sarebbe partito. ,All'improvviso è sopraggiunto un furgone bianco con la scritta trasporto di medicinali. Il mezzo ha iniziato a sbandare. Poi la disperata frenata, inutile. Cinque anziani sono stati falciati come birilli. Una scena straziante. Sotto choc il conducente del mezzo che dopo diversi metri si è fermato e ha cercato invano di soccorrere i feriti.

L'uomo, un quarantenne della provincia di Lucca, è accusato di duplice omicidio stradale. Il sospetto è che fosse alla guida sotto l’effetto di cocaina. Solo i risultati delle analisi di laboratorio potranno chiarirlo. Agli inquirenti ha raccontato di non aver visto gli anziani attraversare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri e i soccorsi. Proprio uno dei soccorritori si sarebbe sentito male davanti alla tremenda scena. Il tratto dell'Aurelia è stato chiuso a lungo per poter effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per mettere in sicurezza tutta l'area.

Sara Botte