Finanziere sparato in strada nella notte Fermato il compagno della ex moglie

Sparato in strada durante la notte, è successo a Sarno, un finanziere A.R., ieri sera, intorno alla mezzanotte è stato vittima di un'aggressione. Stava percorrendo a bordo della sua auto via Ponte Alario quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, uno lo avrebbe colpito alla spalla. Fortunatamente l’uomo è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite gravi. Sono intervenute sul posto le forze dell'ordine.

Pare che all'origine di quanto accaduto possano esserci motivi dettati dalla gelosia, a darne notizia il quotidiano Il Mattino. Sarebbe stato fermato infatti il nuovo compagno della ex moglie del finanziere. Intanto sul caso indaga la Guardia di Finanza di Scafati.

S.B.