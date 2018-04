Nasconde la droga in camera da letto: arrestato 20enne Trovato in possesso di un coltello

E' stato scoperto dalla polizia a nascondere della droga in camera da letto. Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne. Gli agenti durante specifici servizi anti rapina in via Campania, nel centro di Battipaglia, hanno notato la presenza di due persone già note alle forze dell’ordine, A. F., battipagliese di anni 23, e M. B., battipagliese di anni.

Si apprestavano ad entrare in un supermercato. I due giovani sono stati tempestivamente bloccati e sottoposti a perquisizione personale. Sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico di 16 centimetri.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di trovare, all’interno della camera da letto di M. B., 43,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e un bilancino digitale perfettamente funzionate. M. B. è stato così arrestato e posto ai domiciliari. Inoltre, entrambi i giovani sono stati indagati in stato di libertà per porto abusivo di arma atta ad offendere.

S.B.