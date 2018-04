Ruba mille euro in un bar: denunciato Il giovane è stato scoperto dalla polizia

Ruba mille euro in un bar: denunciato dalla polizia. Agenti del commissariato di Battipaglia hanno individuato e fermato l’autore del reato. Il colpo è stato messo a segno dal giovane che, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, che si trova in pieno centro cittadino, si è introdotto all’interno del locale portando via l’intero incasso dal registratore di cassa, circa mille euro. Si tratta di un 34enne, C.U., già noto alle forze dell’ordine.



S.B.