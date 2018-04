Si intesta beni per favorire la malavita: in carcere Dietro le sbarre un 59enne

Si sarebbe intestato dei beni illegalmente. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno hanno arrestato V.T., 59enne di San Marzano sul Sarno, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, dovendo scontare la pena di anni tre e mesi tre di reclusione perché responsabile, in concorso, del reato di intestazione fittizia di beni al fine di agevolare l’attività della criminalità organizzata. L'uomo è stato portato in carcere a Fuorni.

S.B.