Anziana derubata e lasciata a terra ferita Arrestato dalla polizia un giovane marocchino

L'ha derubata del suo collier d'oro e l'ha lasciata a terra dolorante. E' accaduto ad una signora di 76 anni, I.R., nel pomeriggio del 20 aprile scorso. Per questo motivo un cittadino marocchino di 25 anni, E.A., è stato bloccato nel quartiere Sant’Anna di Battipaglia e sottoposto a fermo come indiziato di rapina impropria aggravata ai danni dell'anziana. La donna, all'uscita dal parrucchiere, si stava incamminando verso casa, percorrendo a piedi via Gonzaga, verso Viale della Libertà di Battipaglia.

Da via Gonzaga poi aveva svoltato in via Sant’Anna, utilizzando il marciapiede che delimita l’Istituto Statale Fabio Besta. Proprio in via Gonzaga, era stata notata dal 25enne che, dopo averla seguita a breve distanza, giunto in via Sant’Anna, strada poco frequentata, avrebbe messo in pratica quello che aveva progettato mentre la seguiva. Si sarebbe così avvicinato, afferrando il collier e strappandolo dal collo della vittima con violenza, sebbene formato da maglie in oro giallo molto consistenti.

Dopo essersi impossessato del gioiello il 25enne avrebbe lasciato la donna a terra, incurante delle sue grida di dolore, e sarebbe scappato via, nella zona del mercato rionale, fino a far perdere le sue tracce. La malcapitata era stata poi trasportata presso il locale Ospedale dal personale del “118”.

Gli Agenti del Commissariato di Battipaglia, diretti dal vice Questore Immacolata Acconcia sono risaliti a E.A.. che dopo aver vissuto per diverso tempo a Battipaglia, da qualche mese si era trasferito a Mercato San Severino, dove vivendo senza il permesso di soggiorno, continuava a cavarsela con espedienti, e senza fissa dimora.

Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio del 27 aprile; E.A è stato intercettato e condotto nel carere di Fuorni, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

S.B.