Ladri chiudono in camera una bimba e svaligiano casa Portano via argenteria, gioielli e denaro

Sono entrati in casa e hanno portato via gioielli, denaro e argenteria per poi fuggire indisturbati a bordo di un'auto. Ennesimo furto, ma questa volta con sequestro di persona, nella frazione Sant’Anna, a Cava de' Tirreni. L'episodio sarebbe avvenuto nel fine settimana scorso, in via Lamia.

Pare che tre persone, con uno spiccato accento napoletano, si siano introdotte in pieno giorno a volto coperto in un'abitazione. In casa in quel momento c'era solo una bambina, la figlia dei proprietari. La piccola sarebbe stata chiusa in una camera dai malviventi. I ladri avrebbero così avuto la possibilità di agire indisturbati, portando via una refurtiva di oltre mille e cinquecento euro. I malfattori avrebbero atteso per agire che il proprietario andasse via di casa per lavoro e che uscisse anche la moglie, intorno alle 18 del pomeriggio.

Sarebbero poi così entrati nell'appartamento, chiudendo la bambina in una stanza per poter agire senza intralci. In seguito, dopo aver raccolto il bottino, si sarebbero allontanati senza lasciare traccia, raggiungendo velocemente la macchina a bordo della quale c’erano ad aspettarli altri due complici, pronti alla fuga. A darne notizia il quotidiano La Città.

Al suo rientro a casa la mamma della bambina, resasi conto di quanto accaduto, ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine che sono intervenute per i rilievi del caso. Toccherà ora a loro ricostruire quello che è successo in quesi drammatici minuti e rintracciare i malviventi, scappati via. E' caccia ai ladri. Intanto questo ennesimo furto ha riacceso ancora i riflettori sulla questione sicurezza in città, proprio in seguito all'istallazione di nuovi sistemi di videosorveglianza voluti dall'amministrazione sul territorio, con la speranza di limitare le incursioni dei malviventi.

S.B.