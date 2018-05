Il parto, poi il coma: un'intera comunità prega per Mimma La donna è stata colpita da un'aneurisma dopo aver dato alla luce i suoi gemellini

Lotta tra la vita e la morte la giovane mamma di Battipaglia in coma dopo aver dato alla luce i suoi gemellini. Mimma, 38enne, terapista della riabilitazione, stava vivendo con il marito un sogno, rincorso per anni, che si è trasformato purtroppo in un drammatico incubo.

La giovane coppia di Battipaglia ora aspettava solo di conoscere i due piccolini, un maschio e una femminuccia. Poi una grave complicazione ha aggravato le condizioni della gestante. La donna sarebbe stata colpita infatti da una tremenda preeclampsia, conosciuta anche come gestosi, una patologia molto pericolosa che può sopraggiungere durante la gravidanza. Una gravidanza portata avanti dunque con molte difficoltà, poi la settimana scorsa il ricovero nel reparto di ginecologia, all'ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Domenica la situazione è precipitata. La neomamma si è sentita male, ha perso i sensi, i sanitari che la hanno in cura avrebbero optato per un parto pretermine d'urgenza. Fortunatamente i gemellini sono venuti al mondo senza problemi e stanno entrambi bene. Ora spettano solo di conoscere la propria madre.

La donna invece è stata colpita da una emorragia cerebrale, finendo in rianimazione, in coma. Da allora tutta la comunità di Battipaglia si è stretta unita intorno alla famiglia di Mimma. Ore di ansia e dolore. Questa sera i cittadini hanno organizzato anche una veglia di preghiera nella chiesa di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, tutti insieme per far sentire il proprio calore e il proprio sostegno a Mimma.

La 38enne intanto è stata affidata alle cure dei medici dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e trasferita dunque in Cilento. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad un intervento chirurgico delicatissimo per cercare di limitare l’emorragia che la ha colpita.

S.B.