Cibo avariato nel centro di accoglienza Sequestrati 100 chili di prodotti alimentari

Cibo avariato trovato all'interno di un centro di accoglienza. Intervento dei Nas a Eboli, dove, presso una struttura per stranieri, a seguito di un controllo igienico sanitario, sono stati sequestrati 100 chili di prodotti alimentari, conservati in pessimo stato. La merce è stata portata via.

Alla procura è stato denunciato il titolare dell’azienda gerente del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti. Ai carabinieri nei giorni scorsi erano arrivate diverse segnalazioni in merito.

S.B.