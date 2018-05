Donna mette in fuga un ladro armato con un pugno Il malvivente è scappato via

Ha messo in fuga un rapinatore con un pugno. E' successo a Battipaglia, in Via Valsecchi. L'uomo, armato di pistola, ha aggredito una 52enne del posto che in quel momento stava uscendo dal parco, con l'intenzione di portarle via la borsa. La malcapitata, in preda al panico, ha reagito d'istinto colpendo il malvivente con un pugno, riuscendo in questo modo a sventare il colpo.

Tutto è successo in pieno giorno. Sull'episodio intanto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia.

S.B.