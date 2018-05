Rapinano un bar, si danno alla fuga e fanno un incidente Arrestati i due malviventi

Rapinano un bar e poi si danno alla fuga. E' successo oggi pomeriggio in località Angona, ad Eboli, in un noto locale della zona. Un uomo incappucciato e armato di pistola è stato notato uscire dal locale “I due monelli” da un carabiniere in congedo che stava rientrando a casa a bordo della sua auto. Ad attendere l'uomo una vettura nera. Il militare, resosi conto della situazione, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine e seguire la macchina, una Opel Corsa nera.

Ne è nato un inseguimento, l’auto con i due malviventi si è diretta verso l’autostrada A2 del Mediterraneo. Poi, complice l'alta velocità, è finita contro il guardrail nei pressi degli svincoli di Battipaglia e Montecorvino. I due uomini sono così scappati a piedi nelle campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Eboli, diretti dal commissario Antonio Quaranta, per i rilievi del caso, e i sanitari del “Vopi” di Pontecagnano. I due rapinatori sono stati poi raggiunti dai militari della compagnia di Eboli ed arrestati.

S.B.