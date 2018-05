Tentano di rubare camion dei rifiuti: caccia a due banditi I malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza dell'impianto

Si sono introdotti nel piazzale della Angri Eco Servizi nella notte tra venerdì e sabato, scavlcando la recinzione. Prima hanno manomesso il motore automatico, poi messo in moto l'autocompattatore provare a forzare il cancello di ingresso. Ma il tentativo, registrato dalle immagini di videosorveglianza dell'impianto intorno all'1 e 30, non è andato a buon fine e i ladri se ne sono andasti a mani vuote. Sono al vaglio degli investigatori le immagini degli impianti di videosorveglianza della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città. Almeno due i banditi in azione.

"Un gesto che preoccupa è tiene alta l’attenzione in difesa della sicurezza, contro persone che delinquono attraverso la commissione di reati predatori - le parole del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - . Restiamo vigili condannando il grave gesto perpetrato ai danni della nostra azienda speciale. Puntiamo ad aumentare i livelli di vigilanza e controllo, difendendo il patrimonio comunale e le attivita` dell’azienda, assoluta fonte di reddito per tanti dipendenti che operano con onesta` e dedizione al lavoro, contribuendo alla crescita delle comunita` interessate dal servizio”, ha concluso la fascia tricolore.

GbL