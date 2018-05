Professore schiaffeggiato dal padre di un allievo La solidarietà della dirigente scolastica dell'istituto

Ancora una aggressione nei confronti di un professore. E' accaduto ad Eboli, nella mattinata di ieri. Il papà di un alunno si è avvicinato all'insegnante nel cortile della scuola media inferiore “Pietro da Eboli”, dove l’architetto Nicola Giordano insegna educazione tecnica.

Ha improvvisamente spintonato, colpito a una spalla e schiaffeggiato l'insegnante che, spaventato e colto alla sprovvista, avrebbe cercato di difendersi chiamando in suo aiuto i colleghi presenti. Immediata la reazione del preside dell'istituto Roberta Talamo. “Massima solidarietà da parte di tutti noi al professore Giordano, un pensiero rivolto anche alle famiglie siamo sempre aperti al dialogo, non c'è bisogno di arrivare a tanto. Ho sentito al telefono il professore per sapere il suo stato di salute, accertarmi che stesse bene, riprenderà presto il lavoro, un in bocca al lupo da parte di tutti noi”.

Alla base del gesto del 50enne ci sarebbero vecchi dissapori legati ad un litigio tra due adolescenti - uno di questi è il figlio dell'aggressore-, avvenuto circa due mesi fa, sedato dal professore.

Il docente si è recato subito al pronto soccorso dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli, per lui i sanitari hanno riscontrato ferite guaribili in pochi giorni.

Ha poi sporto denuncia al Comando dei carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal comandante Luca Geminale.

A sua difesa il padre dell'alunno protagonista del litigio avrebbe detto che l'insegnante avrebbe calmato la lite usando violenza nei confronti del figlio dodicenne.

Toccherà ora agli inquirenti ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Giordano intanto ha detto di essere stato vittima di una vera e propria aggressione che lo ha lasciato sotto choc, umiliandolo come uomo e docente

