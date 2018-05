Spaccia hashish in classe: arrestato 19enne E' stato scoperto dagli agenti di polizia

E' stato scoperto dalla polizia con della droga in classe.

Gli agenti della sezione volanti e della squadra anticrimine del commissariato di Battipaglia durante una serie di controlli nei pressi degli Istituti scolastici hanno arrestato uno studente 19enne, residente in un comune limitrofo. I poliziotti sono intervenuti presso un istituto d’istruzione superiore di Battipaglia, dove il ragazzo frequenta il quarto anno.

Raggiunto in classe, il giovane ha mostrato da subito un comportamento timoroso ed apprensivo che ha insospettito i poliziotti. E' stato così sottoposto a perquisizione. I poliziotti hanno trovato all’interno del suo portafogli otto dosi di hashish.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati altri due involucri in cellophane trasparente contenente dosi preconfezionate di marijuana.

La droga, 10 grammi circa, e la somma di denaro rinvenuta in possesso del giovane sono state sequestrate. Il 19enne, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e per detenzione di armi, è statoarrestato perchè ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato posto ai domiciliari.

