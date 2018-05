Controlli antidroga: in manette un 37enne Nascondeva la sostanza stupefacente anche in casa

Controlli antidroga e arresti da parte degli uomini della polizia municipale di Battipaglia, guidati dal tenente colonnello Gerardo Iuliano. Ieri gli agenti della sezione di polizia giudiziaria del comando di polizia locale hanno effettuato mirati accertamenti finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia della città.

A finire in manette un ragazzo di 37 anni al quale sono stati sequestrati un tritino metallico di forma cilindrica al cui interno sono stati trovati 2.40 grammi di marijuana, miste a tabacco, un coltello con lama da 7 cm e 175 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Inoltre in casa del giovane è stato trovato un involucro in cellophane chiaro al cui interno sono stati trovati altri 10,52 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino digitale sprovvisto di marca perfettamente funzionante, un tritino di forma cilindrica. Durante i servizi di pattugliamento la polizia ha anche allontanato un parcheggiatore abusivo in via Palatucci.

Elevati anche una decina di verbali a coloro che infrangono l’ordinanza sindacale che prevede l’utilizzo del kit per le deiezioni canine. E’ stato inoltre possibile effettuare il controllo in varie zone della città grazie agli agenti in borghese.

S.B.