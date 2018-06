Trasporta la cocaina sull'autobus: arrestato 21enne A beccarlo la polizia

Era in un autobus, è stato scoperto con la droga. Gli agenti della Squadra Investigativa e della “Volante” del Commissariato di Battipaglia, nel corso di precedenti attività info-investigative, erano venuti a conoscenza del fatto che il 21enne, F. D.A., già noto alle forze dell'ordine, si stesse recando a Battipaglia a bordo di un autobus di linea, trasportando della sostanza stupefacente per la successiva vendita al dettaglio. La polizia è così intervenuta fermando il mezzo nei pressi della Strada Statale 19.

Gli agenti in borghese, una volta saliti a bordo, hanno potuto appurare la presenza del giovane che alla loro vista ha inaspettatamente cambiato sedile. La cosa ha insospettito molto i poliziotti che, ispezionando il posto occupato in precedenza, hanno trovato della cocaina, circa cinque grammi, conservata in un involucro in cellophane trasparente, avvolto in una bustina di plastica.

Il 21enne per questo è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, posto ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della convalida da parte del Gip. Per gli inquirenti, una volta a Battipaglia, lo stupefacente sarebbe stato preparato per essere poi ceduto in dosi ai vari assuntori locali.

S.B.