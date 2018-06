Litiga con i condomini a dà fuoco al palazzo In ospedale un bambino di tre anni

Ha appiccato il fuoco ad un palazzo dopo aver litigato con i condomini.

Questa mattina ad Eboli è stato arrestato un 46enne di nazionalità rumena. Individuato e bloccato dai carabinieri subito dopo aver provocato un incendio, manomettendo il quadro elettrico all'interno di uno stabile, nei pressi di Piazza Mustacchio, verso le ore 2.30 del mattino.

Il motivo del gesto è riconducibile ad una lite che aveva avuto poco prima con alcune persone che vivono in quel palazzo e che erano da poco tornate a casa.

Le fiamme, che avevano bloccato l'unica via di fuga dei condomini, sono state tempestivamente domate dai vigili del fuoco. Un bambino di 3 anni è finito in ospedale a causa dei fumi inalati. Non versa fortunatamente in pericolo di vita.

S.B.